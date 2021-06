Rodrigo Vagoneta contó el episodio que lo marcó para dejar el alcohol

Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez confesó hace un tiempo en público que la pasó muy mal por el consumo de alcohol y ahora contó el episodio puntual que lo marcó para dejar de tomar.

Fue en charla con Gastón Pauls en "Seres libres", Crónica, donde el humorista explicó ese momento que hizo un click para dejar de lado el alcohol.

"El detonante fue cuando alcé a mi hijo que era chiquito y tuve miedo de que se me cayera, ahí hice un clic y me dije '¿si no puedo sostener a mi hijo?'", recordó Rodrigo.

Y agregó: "Cuando uno toma, empieza a adquirir problemas de comportamiento, de relacionarse con otros, he puteado a gente, me he peleado con amigos... Luego uno pide perdón y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo. Mi mujer me decía 'no sos vos cuando tomás alcohol'".

Sobre aquel momento duro en su vida, reflexionó: "Yo no necesito tomar un trago para ser feliz, lo digo emocionado. Al principio, tenía miedo porque me faltaba algo cuando no bebía... pero es al revés".

"Cuando uno bebe pierde una de las cosas más importantes que es el miedo, el concepto de miedo con el alcohol se te va. Empezás a manejar rápido, muchos casos de famosos son conocidos... Que manejando rápido hasta han matado gente", admitió.

Y amplió: "Deje de tomar cuando nació mi hijo. Lo saqué de mi vida, fue una parte del pasado, una pareja que me hizo mal... No la necesito más y tampoco la quiero ver".

"El público forma parte de mi recuperación. Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté el público. De esta forma no voy a permitir que el público me juzgue levantando una copa, esta buenísimo comprometerse con esa relación de cariño... No fallarles", contó sobre por qué lo dijo en público.

