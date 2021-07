Rodrigo Tapari contó cuándo arranca en "La Academia" y qué ritmo no le gusta hacer: "Me da mucha vergüenza"

Rodrigo Tapari dialogó en exclusivo con PrimiciasYa.com y confirmó que ya está ensayando para sumarse al ciclo de Marcelo Tinelli. Además, reveló qué ritmo no hará porque no le gusta. Videoentrevista.

Con nuevos ingresos de figuras, "La Academia" de "ShowMatch" apuesta a una importante renovación en el nuevo reality de Marcelo Tinelli para seguir dando batalla en el prime time. Por eso, esta semana se conoció quiénes serían las nuevas parejas próximas a sumarse al certamen artístico de El Trece.

¿Quiénes son? Según pudo confirmar este portal, serán cinco las duplas que se incorporarán a "La Academia". Cuatro de ellas ya fueron confirmadas y la última está próxima a cerrarse por lo que aún no trascendieron nombres.

La primera persona confirmada es Nazarena Vélez quien vuelve a una producción de Tinelli luego de seis años de su última participación en el "Bailando 2015".

"Me convocaron para La Academia, a Barbie también la convocaron pero ella lo agradeció y lo desechó porque está con su cabeza en el casamiento. Y yo la verdad diría que en un noventa por ciento lo voy hacer, lo pensé mucho y lo sigo pensando. Actualmente tengo el contrato pero no lo he firmado", señaló Naza en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Siento que cuando vos vas a un lugar como La Academia está bueno lucirte, es un gran show y uno no puede ir a afanar con eso. Claramente lo estoy haciendo por la propuesta económica porque necesito laburar, necesito la plata y se agradece. Estamos casi en agosto y en un año donde todavía no laburé porque recién ahora estamos debutando con Los trepadores. O sea el laburo se agradece siempre", destacó la productora.

Las otras dos persona pertenecen al ambiente de la música tropical: Ariel Pucheta y Rodrigo Tapari, quienes comparten haber sido miembros del grupo Ráfaga, banda que todavía lidera Pucheta. El cuarto es Lionel Ferro, una actor e influencer reconocido en las redes sociales y muy seguido por los y las más jóvenes gracias a su papel en la tira "Soy Luna". Ferro sería quien sume a su equipo a Judith Kovalovksy, la ex coach de Mar Tarrés.

Cabe destacar que Tapari ya fue parte del certamen de este año cuando reemplazó a El Polaco luego de su ausencia tras la muerte de su padre. Y en un live con PrimiciasYa.com, Rodrigo adelanto que "Entraré en agosto o tal vez un poco antes, todo depende como vaya el programa. A mí me sirve para aprender mucho, ahora ya ensayando veía que hay cosas que hace dos semanas no podría haber hecho. Dios ya nos preparó para todo y lo que pasa que por ahí somos nosotros los que no nos instruimos. Pero la verdad es que es magnífico poderte ver bailar con una persona profesional, y es como que no lo puedo creer. Todos pueden, pero hay que ponerle el pecho, ganas y disciplina. Todo se puede hacer. Hoy tengo un mensaje más para dar que es ese, que todo se puede".

Y luego, Rodrigo reveló que justo no le tocará el ritmo que no le hubiese gustado hacer: "Yo no hago caño, no me toca. Yo entro después del caño y además no lo quería hacer. Yo siento que el caño es como muy atrevido, es un perfil mío... Yo siento que de alguna manera Dios concedió mi petición. Yo no quería bailar eso porque la verdad es que me daba mucha vergüenza y además por el mensaje que uno da, verme en el caño y después darle a la gente un mensaje de Dios, como que no coincidía mucho con mi perfil. Entonces prefería no hacerlo. Hoy sé que no lo hago y entro después de ese ritmo. Faltan cuatro ritmos para que nosotros entramos aún".

