Rodrigo Romero reapareció en Instagram, aclaró sobre la denuncia por violencia y le echó la culpa a los medios

Rodrigo Romero, el actor que personifico al Potro Rodrigo en el filme biográfico del cantante cuartetero, reapareció en su cuenta de Instagram y grabó un video de 7 minutos donde aclara que su ex pareja se retractó de la denuncia por violencia que le hizo en enero de este año.





El actor dijo que esa noticia no vende y que por dicha causa ningún medio de comunicación lo llamó para hablar sobre la retractación pública y en la Justicia por parte de su ex. "He tenido la posibilidad de ir a todos los programas el año pasado y conocí lo que es la picadora de carne", definió Romero a los medios de comunicación.





En enero de este año, Macerena Vega lo denunció por violencia de género. Por ese entonces se definió al último hecho como "muy violento" y se dijo, además, que la denuncia incluía golpes y amenazas de muerte.

Macarena Rodrigo Romero



La víctima radicó la denuncia en el Ministerio Público y en una fiscalía de Córdoba. Al actor se le había impuesto una restricción perimetral, aunque la residencia del ex albañil es en Buenos Aires pero viajaba a la provincia para ver a sus hijas.





La joven, con quien Romero estuvo 6 años en pareja y se separaron hace un año, dijo en su declaración que su ex la llamó y le dijo que iba a llevar a su hijo, quien había pasado unos días junto a él en Buenos Aires. Entonces, Rodrigo llegó e invitó a Macarena al auto para ir a hablar.

"Ella le dijo que no. Él se tocó la cintura como si tuviera un arma. La agarró del brazo, la hizo sentar en la vereda: 'Siempre me arruinás todo, te voy a matar, el más chico no es hijo mío', le dijo. La tiró al suelo y comenzó a ahorcarla. Luego le pegó piñas en la cara y la volvió a ahorcar. Le dijo: 'Hija de puta, vos me vas a cagar denunciando. Te voy a matar'", contaron.





Meses después se supo que todo era falso y que el hecho no sucedió como lo relató la ex de Romero. El actor permaneció en silencio hasta que grabó este video: