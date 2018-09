Rodrigo Romero habló sobre su separación de Jimena Barón

Jimena Barón sorprendió a todos al confirmar el final de su romance con el actor Rodrigo Romero. Días atrás, en el Bailando sorprendió a todos al confirmar el final de su romance con el actor

Recordemos que una semana antes de que la actriz confesara la separación, había adelantado que no veía "futuro" en su relación con el joven galán.

Pero este lunes, en Cortá por Lozano, fue Rodrigo quien habló del tema, aunque prefirió no dar muchos detalles sobre su historia con Jimena y todos fueron halagos.

"Fue fugaz (la relación). No sé si vamos a volver, no sé qué me depara el destino. Fueron unos meses muy lindos, intensos y muy lindos, y la relación terminó con muy buena onda", explicó cuando le preguntaron.

"Jimena es una bomba literal", opinó. Y luego aclaró: "Ahora la cabeza está enfocada en trabajar, en hacer música y seguir actuando, a eso vine a Buenos Aires", concluyó.

