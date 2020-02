Rodrigo Romero, el ex de Jimena Barón, habló sobre la difícil situación que atraviesa la cantante

Rodrigo Romero saltó a la fama gracias a su interpretación de Rodrigo “El Potro” Bueno en la película sobre la vida del cantante. Allí fue donde también conoció a Jimena Barón que participó del filme y con la que tuvo un romance express de pocos meses en 2018.

La relación terminó por diferencias entre ambos y pese a que hubo un coqueteo después no volvieron a verse.

En una entrevista con “El Show del Espectáculo”, el programa de Ulises Jaitt en AM 1300 La Salada, el actor aseguró que de ser mujer no le gustaría ser su ex sino Marilyn Monroe o Susana Giménez.

Entonces, consultado si llamó a Barón en estos días ante el escándalo que se suscitó por su la campaña de su tema “Puta”, carteles en la calle con su foto emulando una trabajadora sexual, generaron un escándalo. La cantante sufrió una crisis por tanto cuestionamiento y contó que pidió ayuda psicológica y psiquiátrica.

El actor respondió sin vueltas: “No tengo más el número. No volví a hablar”.

Entonces, Jaitt le preguntó si estaba al tanto de lo que le había sucedido: “Se muy poquito por las redes sociales. Es un tema muy delicado y personal de ella”, le respondió y agregó sobre si cree que la erró: “Ni idea. Es un tema delicado y personal. El respeto, ante todo”.

El actor ahora está en pareja con Marlene Gancberg, una productora y DJ.

