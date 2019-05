Rodrigo Noya y Martina Scigliano están en pareja desde enero y, en diálogo con la revista Gente, el actor contó que son una dupla muy pasional. están en pareja desde enero y, en diálogo con la revista Gente, el actor contó que son una dupla muy pasional.





"Con un trabajo como el mío, mantener una relación estable requiere de mucha confianza. Me gusta de Martina que es súper compañera y siempre está de buen humor. Además, tenemos mucha piel y me encanta que sea súper seductora", indicó Noya.





Rodrigo puso énfasis en que para él es muy importante que la pareja no haya sido solo "un amor de verano" y que, aunque no conviven, disfrutan de estar mucho tiempo juntos.





"Soy muy sexual. No puedo estar sin contacto y no me agrada la soledad. Cuando estoy en pareja, me gusta hacerlo bastante seguido", finalizó.