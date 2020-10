Rodrigo Noya quiere volver a ser papá: "Hay que esperar que se acomode el mundo"

Rodrigo Noya es uno de los actores que protagonizan el nuevo proyecto teatral de Nazarena Vélez, "Hermanes". Se trata de una obra que la productora había pensado el año pasado para hacer en calle Corrientes, pero que por la pandemia de coronavirus, sus planes cambiaron y ahora se estrenará vía streaming el 23 y 24 de octubre.

Barbie Vélez, Paula Morales y Santiago Caamaño completan el elenco de esta propuesta. La dirección es de Fabián Vena.

"Es una experiencia totalmente diferente. Es un nuevo modo de trabajo, porque tenemos que mezclar lo que es teatro y televisión, es algo nuevo para todos. Lo importante es que se verá algo nuevo, nacional y dándole así fuerza a la industria argentina que se sigue reinventando con estas cosas. Es experimentar algo totalmente diferente", comentó Noya en "Live Ya" con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

Sobre cómo es trabajar con Nazarena, dijo: "Yo a ella no la conocía laboralmente, nos habíamos visto en algún evento o programa de televisión, pero trabajar con ella es una genia. Está pendiente de todo, es un gran productora y muy profesional".

Por otro lado, Rodrigo contó cómo atraviesa este momento de su vida, en plena cuarentena, junto a su novia Belén Di Giorgio y su hijo Bautista, producto de su relación con Sofía Sorrenti.

"Con Belén estamos bárbaro y es una gran ayuda diaria con mi hijo y con todo. Con la cuarentena uno tiene que aprender a convivir y llevarte bien con la otra persona, ella por ejemplo no tiene hijos y se ha adaptado a vivir conmigo y con mi hijo cuando está, y lo hizo de la mejor manera. Tiene una relación con Bauti hermosa y que a mí me hace súper bien. Yo también me adapté y le he explicado a Bauti de tener esta vida distinta, nos queremos mucho y estamos muy bien", indicó el actor.

Luego, reveló que le gustaría ser papá otra vez: "Lo hemos hablado con Belén, es algo que se habla como en todas las parejas y nos gustaría tener un hijo. Pero ahora estamos en un momento social y de la vida con esto de la pandemia que no está pensado para ahora".

"Ella además está con mucho trabajo, está con lo del autoteatro con Nito Artaza y Cecilia Milone, y yo ahora estoy con este proyecto. No es el momento ahora y se dará más adelante. Hay que esperar que el mundo se acomode porque no es que traigo un hijo al mundo porque sí. Se tiene que dar todas las cosas bien para que el nene pueda nacer feliz y uno dedicarle el tiempo que se merece", cerró Noya sobre su idea de agrandar la familia.

