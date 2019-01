Rodrigo Noya en problemas: Volvió con su ex, la engañó y ahora ella contó todo en Instagram

La relación entre Rodrigo Noya y Sofía Sorrenti llegó a su fin en julio del año pasado después de casi dos años y un hijo en común, Bautista.





Barby Silenzi como la tercera en discordia. Pero todo fue desmentido por sus protagonistas. En ese momento, en el medio del drama, se sumó un componente escandaloso: se señaló acomo la tercera en discordia. Pero todo fue desmentido por sus protagonistas.





Y en una nota con PrimiciasYa.com, Sorrenti señalaba: "Lo sigo amando. El amor no se va de un día para el otro. Por el momento las cosas van a seguir así, tenemos un hijo, nunca sabés si vas a volver o no el día de mañana, pero por el momento estoy bien así."

Lo cierto es que con el correr de los meses, Rodrigo y Sofía intentaron recomponer la relación y este verano se fueron a Mar del Plata para estar en familia ya que él actúa en la obra "Chorros". Pero un nuevo escándalo surgió en las últimas horas.





Sofía quien hizo un fuerte descargo en Instagram ya que, según el relato de ella, el actor la engañó: "Estoy harta, estoy cansada de todo. Voy a contar la verdad de todo así la gente me deja de preguntar", comenzó diciendo. Fuequien hizo un fuerte descargo enya que, según el relato de ella, el actor la engañó:comenzó diciendo.





Martina Sicigliano y se conocieron en la obra "El club del chamuyo" que realizaron juntos hace unos años. Ahora, ella está en Mar del Plata haciendo temporada con "La revista de Cococrilo". A ambos se los vio disfrutando de las playas de La Feliz y aprovechando la salidas entre Sucede que esta semana, aparecieron fotos de Rodrigo con una nueva novia. La mujer que acompaña al actor se llamay se conocieron en la obraque realizaron juntos hace unos años. Ahora, ella está en Mar del Plata haciendo temporada conA ambos se los vio disfrutando de las playas de La Feliz y aprovechando la salidas entre amigos

Por tal motivo, Sofía aclaró: "Rodrigo y yo antes de venir a Mar del Plata estábamos juntos, decidimos no hacerlo público, todo este teatro es una mentira. Hace cinco días decidimos que la relación no daba para más".





Y agregó: "La relación nueva que él dice tener es mentira. Yo vine acá para fortalecer el vínculo con él, no lo hago para buscar fama. Estoy dolida, y una mujer y madre de familia dolida es lo peor que hay. Hago este descargo porque me cansé de llorar y sentir que fracasé. Vine acá con la intención de fortalecer un montón de cosas y me voy de prepo decepcionada. Constantemente me llegan mensajes y capturas y me derrumbo más", indicó dando a entender que Rodrigo la engañó.

"Yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero lo defiendo a capa y espada", finalizó Sofía.