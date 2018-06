Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Crazy", la canción de rap que interpreta junto a un amigo. PrimiciasYa se contactó en exclusiva con el actor quien explicó de dónde nace esta nueva faceta musical. Rodrigo Noya presentó en Instagram , la canción de rap que interpreta junto a un amigo.se contactó en exclusiva con el actor quien explicó de dónde nace esta nueva faceta musical.





"Nosotros hacemos rap hace mucho, nos gusta el tema de la improvisación y el freestyle. Siempre tuvimos ganas de hacer algo con eso. Yo lo hago más por hobby y disfrutar de hacerlo con él que es mi amigo. Él (Luciano, su amigo) sí se quiere dedicar más de lleno a esto y ser cantante", comentó Noya.









"Obviamente que me encantaría meterle bastante fichas porque es algo que me gusta, me encanta. La idea surgió porque hacíamos freestyle y dijimos de probar hacer un tema. De hecho estamos pensando en lanzar un par más", añadió el actor.



"Es descubrir algo nuevo y sumarle algo a mi carrera, creo que suma no resta. Disfrutarlo y ver a dónde podemos llegar con esto".





"Es diversión, hacer lo que nos gusta, tranquilos y nada que nos demande algo que nos ponga de mal humor o que nos estrese, es algo que lo hacemos por pura diversión y disfrutamos mucho. El otro día sonó en un boliche de amigos nuestros y nos pudimos súper felices", finalizó.





