Rodrigo Noya: "Nunca me vestí de mujer, es todo un desafío"

La semana pasada, Diego Ramos, Fabián Vena y Roly Serrano reestrenaron con gran éxito "Casa Valentina" en Buenos Aires.

Mario Pasik, Boy Olmi, Aldo Pastur, Rodrigo Noya, Paula Morales y Cristina Alberó completan el elenco de la comedia dirigida por José María Muscari que se presenta en el teatro Piccadilly.

"Casa Valentina" es una casa de fin de semana donde unos señores sacan literalmente afuera la mujer que llevan adentro y todo se complica.





La pieza teatral fue un éxito en Broadway y desde hace varias temporadas se realiza con buenos resultados en calle Corrientes.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Rodrigo Noya, quien se incorporó recientemente al espectáculo, contó se preparó para enfrentar este nuevo proyecto: "Estoy feliz de sumarme a este equipo que la está rompiendo, son todos actores consagrados en lo suyo y me recibieron de diez. Estoy haciendo un rol que nunca se me vio, nunca me vestí de mujer, es todo un desafío y estoy muy contento por estar en esta obra y por el equipo que formó José María Muscari".

