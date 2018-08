Rodrigo Noya habló de las críticas que recibió por su participación en "El Marginal 2"

Rodrigo Noya estará en el próximo episodio de "El Marginal 2", pero su participación en la exitosa serie fue adelantada en el capítulo del martes pasado. Por supuesto y, como suele suceder, en las redes comenzaron a aparecer graciosísimos memes... y de los otros. estará en el próximo episodio de, pero su participación en la exitosa serie fue adelantada en el capítulo del martes pasado. Por supuesto y, como suele suceder, en las redes comenzaron a aparecer graciosísimos memes... y de los otros.

Este jueves, entrevistado en "De Caño Vale doble", por Radio Rivadavia, Rodrigo le puso el pecho a las críticas.

"Me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar y ubicar en un rol en particular. A mí siempre se me ubicó en el de nerd. O en verme de chiquito en Agrandadytos. Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo. Pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia...", arrancó a decir Rodri.

"Salió el avance del nuevo capítulo en el que se me ve entrando a la cárcel. Y ya empezaron los comentarios en Twitter diciendo que '¡cómo entra a la cárcel!' o 'cómo entra Milhouse'. No me hieren esas críticas. Les doy like. Me causa risa que me digan que antes resolvía crímenes con mi hermana a estar preso", dijo luego.

De todas formas, Rodrigo asegura estar muy feliz con su rol en la ficción: "Yo pedí estar en El Marginal. Cuando fui a audicionar me pidieron que me saque los lentes y me corte el pelo. Y me hizo muy bien. Fue un desafío. Estoy muy contento con mi trabajo. Acepto críticas actorales pero juzgar sin haberlo visto no es bueno", concluyó. ¡Vamos, Rodri, a pelar "personaje"!

