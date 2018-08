Rodrigo Noya debutó en "El Marginal 2"

Rodrigo Noya debutó en Finalmente, tras algunas críticas, el personaje dedebutó en El Marginal 2.

En su rol como Oaky, el problemático joven pronto se enfrenta con El Sapo (Roly Serrano), uno de los "dueños" del penal.

"Me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar y ubicar en un rol en particular. A mí siempre se me ubicó en el de nerd. O en verme de chiquito en Agrandadytos. Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo. Pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia...", dijo Rodrigo al conocerse el adelanto sobre su personaje.

Pero anoche, Noya, sorprendió a muchos de quienes lo criticaban y quedaron conformes con la interpretación del muchacho.

En su aparición en el penal de San Onofre, luego de haber permanecido largo tiempo hospitalizado tras una dura golpiza, Oaky se muestra renovado y dispuesto a enfrenar a el Sapo.

No te pierdas el video!

