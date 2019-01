Rodrigo Noya: "Con Sofi no llegamos a una reconciliación y con Martina no somos novios"

Rodrigo Noya se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con la obra "Chorros". El actor se había separado de Sofía Sorrenti, la madre de su hijo Bautista, en medio de rumores de romance con Barby Silenzi. se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con la obraEl actor se había separado de, la madre de su hijo Bautista, en medio de rumores de romance con





La Feliz junto a Martina Scigliano, su supuesta nueva novia, quien forma parte de "La revista de Cocodrilo". Esta semana, el actor fue fotografiado enjunto a, su supuesta nueva novia, quien forma parte de





"Estoy harta, estoy cansada de todo, voy a contar la verdad de todo así la gente me deja de preguntar. Rodrigo y yo antes de venir a Mar del Plata estábamos juntos, decidimos no hacerlo público. Todo este teatro es una mentira. Hace 5 días decidimos que la relación no daba para más. La relación nueva que él dice tener es mentira!!", reveló Sorrenti en sus historias.

Y continuó: "Estoy harta de que hablen, de que me pregunten, yo vine acá para fortalecer el vínculo con él. No lo hago para buscar fama es lo que menos quiero me juega en contra con mi trabajo futuro. Estoy dolida y una mujer y madre de familia dolida es lo peor que hay. Hago este descargo porque me cansé de llorar y sentir que fracasé o preguntarme qué es lo que hice. Seguro me voy a arrepentir de esto el día de mañana, pero hoy lo siento así y siento que lo tengo que hacer. Vine acá con la ilusión de fortalecer un montón de cosas y me voy de prepo decepcionada. Constantemente me llegan mensajes o capturas y me derrumbo más, yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero lo defiendo a capa y espada".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Noya aclaró: "No es así la realidad. Ella vino a pasar las fiestas con mi nene a Mar del Plata porque eran las primeras fiestas con él. Y a través de esa venida acá la idea era intentar arreglar algo, pero ya estábamos separados. Queríamos probar de poder llegar a reconciliarnos acá al estar más tranquilos, pero no sucedió. Creo que el dolor pasa por ahí y trato de cuidarla lo mejor posible para no exponerla".