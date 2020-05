Rodrigo Lussich reveló el motivo del éxito de "Los Escandalones" en "Intrusos": "La clave es..."

Luego de tres años, Rodrigo Lussich regresó a la pantalla de América TV. Todos los días, el periodista se luce en "Intrusos" y en "Polémica en el bar".

Su incorporación al programa de Jorge Rial se da en el marco de los festejos por los 20 años. En el caso del ciclo de Mariano Iúdica, cabe destacar que ya en 2016 formó parte de la mesa cuando el emblemático programa se emitió por Telefe.

Sin lugar a dudas, el periodista vive un gran presente. De chico quería ser actor, como sus padres, pero el periodismo lo llevó por otro camino. Llegó a la televisión en 2003 de la mano de Carmen Barbieri, en un ciclo que también se emitía por la pantalla del canal del cubito.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Lussich habló sobre su regreso al canal donde estuvo al frente de "Infama" durante dos años y reveló el éxito de la sección que toca picos de rating en "Intrusos", "Los Escandalones".

LEER MÁS Rodrigo Lussich, del Nueve a América: se suma a "Intrusos" y "Polémica en el bar"

-¿Cómo estás viviendo tu vuelta a la pantalla de América?

Muy contento; es un canal con una sensación de vivo y una adrenalina muy fuerte... Me había ido con un sabor amargo en su momento y más allá del tiempo que me toque estar, el hechizo se rompió y todos estamos en paz. Una alegría reencontrarme con los técnicos, muchos de los cuales en su momento hicimos juntos Infama, ex productores y mi amigo Adrián Pallares con quien no hacía tele desde el programa de Canosa en 2008. Liliana Parodi y todo el equipo me recibieron bárbaro.

-¿Cómo te sentís en "Intrusos", el ciclo ícono del espectáculo?

Intrusos es una nave; tiene una fuerza impresionante y todo lo que pasa allí repercute muchísimo. Es un programa que en 20 años ha pasado todos los momentos, climas y jamás pierde vigencia. Por un lado, para mi era un pendiente, pero no creí que a esta altura estaría. Coincidió un momento de mi carrera y del programa por sus 20 años que hizo que sea el momento para estar; y al mismo tiempo creo que es una materia fundamental e indispensable para los que amamos la tele, estar en este programa. Cuando Rial me llamó personalmente para que lo haga, aunque me llevó unos días la decisión, me tentó muchísimo.

-En poco tiempo lograste instalar con mucha repercusión la sección "Los Escandalones" con picos de ratings para el ciclo...

Me tocó entrar al programa en un momento bisagra de la tele y del mundo, con el comienzo de la cuarentena; y el segmento de los escandalones se transformó en un recreo y un entretenimiento en medio de una sobre carga informativa muy densa. A mi me gusta llevar mi ‘valija de gestos’ cuando me toca ser parte de un equipo y llevarle mi propio contenido al programa. Intrusos está en un gran momento, Rial está enganchadísimo, divertido, picante y con mucha data; todo el programa rinde a full.

-¿Cuánto tiempo te lleva preparar la sección?

Todo el tiempo junto material para los Escandalones; que se nutre de data propia a veces; contenido de redes, ediciones especiales, fotos, videos, análisis de temas periodísticos y ensaladas varias. La clave es el ‘cómo’, más que el ‘qué’. Nadie se acordará mucho del escalón de ayer pero si de cuánto se divirtió. Los que se quedan en la rigurosidad de la primicia no entendieron de qué va el segmento. A lo que yo propongo se suma lo más importante que es la interacción con Jorge; los compañeros de la mesa que son lo más. El director es un genio, el musicalizador, los cámaras y la producción; todos son vitales en los escandalones.

-¿Te llegó alguna info que no lo hayas podido decir?

Muy poca info se descarta; pero siempre va en función de entretener y tratar de divertir sin ser pretencioso. Por eso mucha otra data periodística va en otros fragmentos del programa. El contenido de escandalones tiene ese objetivo y de hecho todos mis compañeros colaboran cuando ven material que les parece que entra ahí, lo mandan y lo comparten. Son todos muy generosos.

-¿Irán sumando más secciones, como la de los recuerdos?

Hoy por hoy estamos haciendo tres segmentos. Los escandalones van tres veces por semana en principio; aunque han ido todos los días también. Los martes estoy haciendo “Intrusos retro” que gusta muchísimo; seleccionando tapas de revistas y notas gráficas viejas, musicalizadas en vivo con canciones de todas las épocas. Y los jueves vamos a “el banco de la plaza” con Jorge y recordamos anécdotas de infancia o del trabajo; la pantalla se pone en blanco y negro y generamos un clima distinto, muy lindo.

-En esta nueva etapa se nota que buscas divertirte y que todos se diviertan...

Yo he vivió toda mi vida escapando a los rótulos y las etiquetas y al mismo tiempo me persiguen bastante. Fui el hijo de los hippies, el puto de la familia; panelista, conductor, movilero. Me gusta ser un animador, animar a la gente en el rol que me toque. Soy un laburante y a veces en los lugares de supuesto privilegio o comodidad es donde menos me permitieron jugar mi juego. Si no juego no sirvo para nada. Mientras me dejen jugar estaré donde me lo permitan, más allá del rol. El resto sucede solo.

-Estar también en Polémica te permite hacer las cosas con más humor...

Polémica es un programa al que le tengo mucho cariño porque lo hice en Telefe en su vuelta en 2016 y era ir a un parque de diversiones. Y ahora que volvió al humor, podemos jugar cantidad de situaciones con un mix de ficción y realidad que me encanta. Con Mariano Iúdica es la tercera vez que trabajo y es un señor conmigo; al igual de Rial, ambos muy generosos.

-Entre dos programas de televisión sumado al de la radio, ¿cuesta desenchufarse?

Si, cuesta bastante. En radio soy el conductor de un programa muy arriba, con mi sello personal, de tres horas diarias. Es un lugar que quise sostener a full; de hecho dejé Confrontados para poder hacerlo. La radio es un lugar de disfrute pleno que espero, allí o donde sea, hacer siempre. Es un programa delirante; muy divertido. Estamos en POP 101.5 de 16 a 19, ya por el segundo año. Termino el día muy cansado pero muy contento.

LEER MÁS Rodrigo Lussich se quebró al contar su historia de amor con Juan Pablo Kildoff: "Hay que vivir el amor con absoluta libertad"