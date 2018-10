Rodrigo Lussich: "No censuramos invitados pero no vamos a permitir la falta de respeto"

"¿Cuántos tangos hay que hablan de una mala mujer a la que hay que fajar", argumentó Hanglin, a lo que Carla respondió: "¡Pero no tangos que se están escribiendo hoy!". Eso sacó a Rolando que empezó a contestar con violencia: "¡A mí qué me importa! ¡Yo escribo así! Si no te gusta mala suerte. Es fuera de lugar, es impertinente, vos déjame hablar que yo sé. Yo hablo mejor que vos. ¡Vos callate!".

"Para mí como conductor del programa fue una situación bastante incómoda, uno está acostumbrado a que el famoso se vaya de un móvil y no a tener que sacarlo. Más teniendo en cuenta que Hanglin es una figura que tiene más de 30 años de trayectoria y uno tiene una referencia distinta de él. En mi caso el Lani Hanglin de los 90 en radio Continental y su etapa en Radio 10 me encantó siempre, ha sido un referente para mí, pero este Hanglin que se expreso de la manera que lo hizo al aire no es el que yo hoy elijo escuchar o como referente", dijo Lussich.

Y agregó: "Amén de eso, la situación al aire fue incómoda, Carla (Conte) le habló con mucho respeto, sabíamos que era una nota difícil porque él había adelantado su postura con el tango que había escrito. Él ha ido virando su discurso antifeminitas, aunque acá no se trata de feminismo o antifeminismo sino de respeto por las personas, ni siquiera porque estemos al aire, en cualquier ámbito, pero estando al aire, apenas entró en un lugar de hacer callar al otro, peor aún a una mujer, me pareció y a la producción desde el control que no era una nota para mantener al aire. Iba a ir subiendo la violencia verbal que no estaba bueno y ya de por sí lo que había pasado no era para que continúe en el móvil que nos estaba rindiendo bien en rating y que era interesante porque queríamos saber su postura de lo que le había pasado con la ex mujer. Pero puesto en esas circunstancias no había manera de mantenerlo al aire".

"Lo lamento por él y por nosotros. Por la situación que vivió Carla, mi compañera, lejos de cualquier censura, nosotros no censuramos invitados ni a nadie. Pero no vamos a permitir la falta de respeto. Yo como conductor no lo voy a permitir en esa escalada. No es nuestra manera de trabajar, a la gente le puede gustar o no pero lejos de cualquier acto de censura, se trata de sentido común", finalizó Rodrigo.