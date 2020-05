Rodrigo Lussich tras el fuerte cruce con Chiche Gelblung: "Se cierran heridas de larga data"

Durante la emisión del jueves de "Polémica en el Bar", Rodrigo Lussich sorprendió a todos al abandonar abruptamente el programa tras un cruce con Chiche Gelblung.

El viernes en "Intrusos", Jorge Rial señaló que en lo personal le había molestado ver a su compañero "en esa situación”. Y quiso darle el espacio al panelista para que hiciera su descargo.

LEER MÁS Rodrigo Lussich discutió al aire con Chiche Gelblung y se fue de "Polémica en el Bar"

"A mí me resultó muy incómodo vivirlo. Nunca me había levantado de un estudio. Pido disculpas por eso, porque soy un profesional y no es lo que se espera de uno. A la gente de Polémica en el bar, a Mariano (Iúdica), a Gustavo Sofovich, a la producción, a las autoridades del canal", comenzó diciendo Rodrigo.

Luego, continuó: "Mi cuerpo se defendió de un maltrato. Trabajé con Chiche Gelblung, a quien a nivel personal estimo y aprecio, al igual que a su familia. Pero a nivel profesional han sido veinte años de una cantidad de situaciones de forreo. Como movilero suyo, como columnista en Radio Mitre durante años. Como socio, que con Adrián (Pallares) hemos sido".

Para finalizar, explicó: "En una posición de trabajo dominante, fui víctima. Hoy soy un par. Y no voy a soportar maltrato de ningún tipo. Ante esa situación me levanto y me voy, sin nada que decir ni que agregar. Es lo que pude, es lo que me salió".

Horas más tarde, Lussich decidió subir un video a sus redes sociales, en donde agradeció el apoyo recibido: "No quería terminar el día sin agradecerles por los mensajes, ha sido un día muy movilizante. Tal vez cierran heridas o situaciones de larga data, muchas gracias a toda la gente que me escribió, que es muchísima. Me sentí súper acompañado".

"Tratamos de hacer reír, entretener y acompañar, eso es lo importante", concluyó.

LEER MÁS Rodrigo Lussich se casa con Juan Pablo: "Será en 2021, este año es imposible"