Rodrigo Lussich discutió al aire con Chiche Gelblung y se fue de "Polémica en el Bar"

En la noche del jueves, Rodrigo Lussich se levantó y se retiró del estudio de "Polémica en el bar" tras discutir al aire con Chiche Gelblung. Todo ocurrió al finalizar un debate que tuvieron sobre el caso del doctor Mühlberger.

Ante esto el periodista de espectáculos planteó: "Un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul... y atender como quería".

A lo que Gelblung respondió: "Que eso lo diga la Justicia. Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mi me aplicó agujas (el doctor) y yo no me morí".

La tensión fue aumentando cuando Lussich explicó la situación procesal del doctor y su compañero lo cruzó otra vez: "¿Sos abogado ahora?. Lo que está en juicio es el tema de abandono de persona, que es ridículo. Rodrigo no habla, por ejemplo de los médicos que atendieron a (Débora) Pérez Volpin, habla de Mühlberger".

Y el también panelista de "Intrusos" le arrojó: "¿Que me venís a correr Chichce?.Hablé del caso Pérez Volpin cuando tuve que hablar, ahora Mühlberger es el caso del momento, por eso hablo".

Acto seguido, Rodrigo se levantó de la silla y se retiró del estudio, ante la sorpresa de los demás compañeros como Horacio Cabak y Gastón Recondo, y del propio conductor Mariano Iúdica.

