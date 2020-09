Rodrigo Lussich confesó que la pasó mal la vez que fue a lo de Mirtha Legrand: "Me cobró todas las facturas; no volvería ir a su programa"

El sábado 5 de septiembre a las 20hs, Rodrigo Lussich vuelve a la conducción de un programa en la pantalla de América de la mano de "El show de los escandalones"..

El actual panelista de "Intrusos" fue animador de "Infama" cuando Santiago del Moro dejó ese traje y luego pasó al Nueve para realizar "Confrontados", hoy en manos de Marina Calabró.

Su incorporación al ciclo que conduce Jorge Rial en sus 20 años, la sección Los Escandalones tomó vuelo propio y ahora tendrá su propio espacio dentro de la grilla del canal que programa Liliana Parodi.

Y antes de arrancar con este nuevo proyecto, Lussich participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com donde habló de todo y sorprendió al recordar lo mal que la pasó cuando fue al programa de Mirtha Legrand hace un tiempo.

Durante el Ping Pong que le realizó el periodista Juan Pablo Godino, Lusicch tuvo que elegir entre Susana Giménez o Mirtha Legrand, y optó por la diva de los teléfonos.

"Claramente las dos son grandes divas de nuestro país y no habrá otras como ellas, nunca más. Susana me es más cercana, me identifico con su humor... No me identificó con la ideología de ninguna de las dos, pero me identifico con el estilo de Susana. Tengo un cariño a Susana que sé que es mutuo", indicó.

En esa misma línea, comentó: "A mí Mirtha no me quiere... Y no hay que tratar de convencer nunca a nadie que a uno lo quiera, cuando alguien no te quiere, es así... No te quiere. Digo "querer" entre comillas, dentro de un ámbito de trabajo. Con Mirtha no hay una empatía, no la hubo nunca. La vez que me invitó a un almuerzo de ella, me cobró todas las facturas habidas y por haber. La verdad es que no volvería a caer en esa trampa. No volvería a ir a su programa, tampoco ahora que está Juana. Igual no creo que ella me invite de nuevo".

Por último, dijo: "Dentro de ese clan familiar, del cual respeto y conozco a todos, tengo mucha afinidad con Marcela. A ella le tengo un cariño, siempre ha sido muy divina conmigo y es como excepción. Es una cuestión de empatía que no la tengo con el resto".

