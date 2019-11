Rodrigo Lussich se casa con Juan Pablo Kildoff

Rodrigo Lussich, conductor de "Confrontados", El Nueve, visitó ayer el ciclo de Pampita en la señal de aire NET Tv. Allí, el animador reveló que contraerá matrimonio con su novio, Juan Pablo Kildoff.

“Voy a hacer la gran Pampita y me voy a casar, pero no tan pronto. Me voy a comprometer el día de mi cumpleaños, el 30 de noviembre... Ya le hice la propuesta", contó Rodri.

Y agregó: "Fuimos a un hotel muy lindo y había unas habitaciones que tienen un muelle propio, estábamos con unas copitas de champagne y se lo propuse”.

Recordemos que Pampita contraerá matrimonio a fin de mes con Roberto García Moritán y que la propuesta se la hizo a dos meses de empezado el romance y en República Dominicana.

