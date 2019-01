Rodrigo Guirao Díaz: "Tuve una cita con alguien de Instagram, pero es una locura"

Rodrigo Guirao Díaz visitó la redacción de PrimiciasYa.com y se refirió a su personaje en "Campanas en la noche" (Telefe). La tira partió desde un crimen acontecido en la Patagonia 14 años atrás, y un prófugo acusado injustamente, que huye para vivir de incógnito hasta que pueda probar su inocencia. visitó la redacción dey se refirió a su personaje enLa tira partió desde un crimen acontecido en la Patagonia 14 años atrás, y un prófugo acusado injustamente, que huye para vivir de incógnito hasta que pueda probar su inocencia.





Sobre la ficción, el actor contó: "Disfruté mucho hacer este personaje. Soy un policía de investigación que reabre un caso de hace años tratando de descubrir qué pasó en el sur... El hecho de que la tira ya esté toda grabada nos relaja mucho a los actores. Es una gran historia con un gran elenco".





Al referirse al policía de investigación que le tocó interpretar, el actor cuestionó a aquellos actores que se quejan de "ser encasillados" en el rol de galán: "Es fácil también echarle la culpa a que 'te encasillen', está en uno también".

Embed Él es José Carabajal ♂️ Será el principal aliado de Rita en su búsqueda de la verdad Mañana al término de Campanas en la noche mirá el primer capítulo de su historia paralela: #LaOtraCaraDeRita » ¡solo en https://t.co/Hol2UjY57C y Mi Telefe! @rodrigoguiraook pic.twitter.com/xebzSaIElu — Telefe (@telefe) 16 de enero de 2019







Asimismo, agregó: "El galán depende de cada actor. Hay actores que ese rol les pesa o les aburre, o lo hacen con piloto automático". A su vez, consideró que el papel de galán es subestimado: "Cualquiera lo puede hacer, ahora la cosa es hacerlo bien".





"La otra cara de Rita", la serie web que complementa la trama principal de la ficción de amor y misterio del prime time encabezada por Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador: "Está muy bueno eso, tuvimos como doble trabajo. Pero ahora trabajar en historias más amplias para plataformas te aumenta muchísimo el público. (...) Sino trabajas para plataformas digitales de hecho es como hace unos años no estar en televisión". Además, Rodrigo es el protagonista dela serie web que complementa la trama principal de la ficción de amor y misterio del prime time encabezada por

Por otro lado, el actor contó que sigue soltero tras su separación de la modelo Julieta Miquelarena y que se encontró con alguien que conoció por Instagram: "Tuve una cita con alguien de Instagram. Después de meses y meses de hablar y como loco ver sus historias durante un año, de golpe te encontrás un día y es como que re conoces a esa persona. Pero en realidad recién te estás viendo con esa persona, es una locura. Para mí Instagram es todo, es como el boliche en casa. Son momentos... lo único que se perdió es el encare cara a cara. Ahora estás en un bar y te buscan por Instagram para escribirte en vez de ir a saludarte en persona".





Con humildad, Rodrigo reconoció en varias ocasiones que no siempre "gana" con las mujeres: "Me pasa lo mismo que a cualquier hombre: quizá para algunas mujeres soy fachero pero para otras no. Y está bien. Además, la pinta no lo es todo. Quizás la chica que me gustó está en pareja o en otra y no se puede dar. Es así".