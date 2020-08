Rodrigo Cascón confesó que también lleva más de 150 días sin sexo y reveló con qué famosa tiene fantasías

Cada experiencia de "Sex Virtual" tiene un invitado especial y en la octava, que se llevará a cabo este fin de semana, el elegido por José María Muscari es Rodrigo Cascón, el famoso chef de "La Peña de Morfi" (Telefe).

Y en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Cascón habló sin tapujos sobre el tiempo que transcurrió desde su última noche acompañado en medio de la pandemia por el coronavirus. Al igual que Hernán Drago, confesó: "Llevó más de 150 días sin sexo, sin estar con alguien".

Sin dudas, y no precisamente por ser parte del programa que conduce Gerardo Rozín, Rodrigo tiene uno de los mejores lomos de la argentina y por eso ahora se animará a un nuevo desafío, incursionar en el mundo de la actuación a través de "Sex".

"Me gusta cuidarme mucho, como sano y la idea es lograr un equilibrio en la vida. Por lo general no como nada de todo lo que se hace en el programa. Cocino para los demás en ese caso. Y más allá de lo físico, es para tener una buena salud la de comer sano", señaló.

En cuanto a su presente sentimental, dijo: "Estoy soltero, solo desde hace un tiempo. Y en este momento ha sido muy difícil estar solo, complicado. Yo vivo solo y el tema de la soledad te mata por momentos, hasta he llegado hablar solo con el televisor (risas). Y en cuanto a lo sexual, hace más de 150 días que no tengo sexo con alguien. Me las arreglo solo como hacen muchos jajaja".

Sobre por qué aceptó estar en "Sex", explicó: "Yo la había ido a ver de manera presencial y me pareció muy interesante. Además me siento muy seguro con Muscari. Yo soy una persona con mucha imaginación por el lado sexual. Me gusta el doble sentido y quiero mostrar quién soy yo fuera de la ficha televisiva con la que todos me conocen. En la obra la gente me podrá ver como nunca me mostré, y eso me gusta".

20 artistas llevan adelante una experiencia de 3 días a través de 5 plataformas: whatsapp, telegram, zoom, twitter e instagram. Forman parte de "Sex Virtual": Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Felipe Colombo, Adabel Guerrero, Agustín "Cachete" Sierra, Militta Bora, Tucu López, Srta. Bimbo, el sexólogo Patricio Gómez Di Leva, el actor porno Cristian Sam, Ana Devin, La chica de Fuego, Facundo Quiros, Fernando Goncalves Lema, Jesi Videla, Melody Luz, Pau Renne, Nacho Saraceni, Uriel Sambrán, Max D'amico y Nacho Gonatta quienes actúan y generan contenido privado, visual, sensorial y artístico enfocado 100% en el sexo.

Luego, sobre su vida sexual Rodrigo Cascón agregó: "Yo soy muy calentón y me gusta jugar. En Sex no me va a quedar otra que animarme a eso y tener que mostrar...Por algo me sumo a algo así".

Por último, reveló con qué famosa tiene fantasías, justamente alguien que será compañera de "Sex": "A mí me tocará trabajar con alguien que fue una fantasía cuando estaba en pareja. Lo cuento por primera vez: cuando estuve de novio hace unos años, tenía fantasías con Adabel Gerrero. A mi pareja en ese momento le parecía preciosa y a mí también, o sea era como un permitido para los dos. Me permito fantasear con Ada y de alguna manera vamos a cumplir esa fantasía jugando en Sex".

La próxima edición de "Sex" comenzará el viernes 28 de Agosto y los invitados serán: DANIELA LA CHEPI y RODRIGO CASCÓN. Los accesos se pueden adquirir en www.alternativateatral.com desde los 600 pesos.

