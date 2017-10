"En el relato me emocioné, lo viví como nunca. Con mucha angustia en la previa y con mucho desahogo en el final. Poder relatarle al país y en especial el partido tan soñado por Messi en una situación tan extrema, porque además eso catapultó a jugar la próxima copa del mundo cuando estábamos en un momento afuera del repechaje. Messi se puso el equipo al hombro, hizo tres goles, y pudimos entrar al Mundial", comentó Rodolfo.





"Considero que el fútbol argentino está pasando por un momento caótico, quizá de los peores de su historia y que nuestra selección nos está salvando en los últimos años a pesar de no haber ganado nada. Es una selección de alta gama con jugadores de primer nivel que se destacan", añadió.





messi.jpg







"Con esta angustia que uno tiene uno se emocionó y se quebró porque ama más el fútbol que incluso cualquier camiseta. A cualquier precio no quería jugar un Mundial, Messi se merecía un Mundial y nos regaló un Mundial. Me genera mucha felicidad y tranquilidad".





"El Mundial está a la vuelta de la esquina y sin Messi no iba a ser lo mismo, por eso se me generaron esas sensaciones en relato. Realmente me salió del alma, del corazón. A algunos les gustó, a otros no. Algunos creen que lo sobreactuo, pero los que me conocen saben que amo el fútbol como pocos y que admiro a Messi como pocos", cerró de Paoli.