Rocío Robles vs. Barby Silenzi: "Con Tyago me tengo que enojar, ella es una ignorante..."

Barby Silenzi no puede para de seducir y tampoco le interesa halagar sin reparos a los novios de otras mujeres. El lunes, la morocha dio prueba de ello cuando trató de "bombón" a Tyago Griffo, pareja de Rocío Robles.

Al finalizar ShowMatch, Rocío dialogó del tema en cuestión con un notero de "Nosotros a la Mañana": "Estoy muy molesta y hoy exploté. Me vengo aguantando esta situación desde principio de año. Mil veces le dije a Tyago que sus chistes me hacían sentir incómoda. Él le dijo a ella 'no le des bola', a mí me dijo 'no le des bola'. Tomó la postura neutral que generalmente adopta".

"Estoy enojada con él. Ella es una ignorante que viene diciendo tonterías desde que la conozco. Siempre metiéndose en medio de una pareja. Es su estilo, es lo que sabe hacer. ¿Pero él qué papel juega? Esto se dio durante todo el año. Esta vez me agarraron cansada y no me importó nada", disparó luego, súper indignada.

"¿Qué fue lo que más te molesto? ¿Que ella diga que Tyago es su galán o que opine que es un bombón?", preguntó el cronista. "¡Es mí galán, es un bombón! Podría haber contestado 'prefiero a Tyago como un galán' y hacerse la tonta, como cuando le mandó las fotos desnudas al Polaco. Ahí nunca contestó... Yo no estoy celosa de ella, me parece de cuarta. Es una irrespetuosa", contestó Robles.

Para finalizar, Rocío no supo contestar si su noviazgo con Tygo seguía en pie: "No sé, recién salgo del programa no miré el teléfono, no sé qué va a pasar". ¡Qué despelote!

