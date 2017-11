Rocío Robles a Silenzi: "Me parece una falta de respeto lo que dice públicamente de Tyago"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Barby Silenzi y Tyago Griffo despertó la furia de Rocío Robles, quien cuestionó ciertas actitudes de la bailarina para con su novio y la acusó de meterse en las relaciones de terceros. La amistad dedespertó la furia de, quien cuestionó ciertas actitudes de la bailarina para con su novio y la acusó de meterse en las relaciones de terceros.

PrimiciasYa.com se contactó primero en exclusiva con Silenzi quien explicó sobre este tema: "Rocío Robles no tiene por qué meterse en cosas que tienen que ver con nuestro grupo. No tiene idea cómo nos llevamos, qué códigos y qué chistes nos hacemos, así que que se dedique a su trabajo y a su vida y no me va a venir a cuestionar a mí cómo trato a mis amigos". se contactó primero en exclusiva conquien explicó sobre este tema:

"Ella es la novia de Tyago y eso no le da derecho a opinar sobre mi persona ni sobre nuestro trato. Además, Tyago me dijo: no le des bola, así que me quedo con eso. Un besito Rocío Robles", cerró picante. cerró picante. (Ver nota)





Lo cierto es que este medio fue en busca de la palabra también de Robles quien explicó sobre este tema: "Lo único que tengo para decir es lo que ya expresé. Me parece una falta de respeto lo que dice públicamente de Tyago porque me ubica en un lugar incómodo desde principio de año, si es un chiste que lo haga con él en privado, ellos saben cómo joden, a mi que no soy su amiga no me gusta".