Rocío Robles se separó de Griffo y, ¿sale con Nazareno Casero?

Rocío Robles es una de las mujeres más lindas del país y en las últimas semanas, se la vinculó sentimentalmente a Nazareno Casero. es una de las mujeres más lindas del país y en las últimas semanas, se la vinculó sentimentalmente a





PrimiciasYa pudo dialogar con ella sobre esta presunta relación: "Con Naza somos muy compañeros nada más, tenemos muy buena onda y estamos los tres solos acá con Belu Pouchan (que vive conmigo) y como tenemos la misma edad y nos gusta salir hacemos cosas juntos, nada más, no tenemos por qué escondernos".

Tyago Griffo, el hijo de la Bomba Tucumana: La modelo y bailarina no desmintió el romance, pero sí se encargó de confirmar que ya no está comprometida con, el hijo de la





"Me siento decepcionada con el fin de la relación porque esperé que estando acá los dos (en Villa Carlos Paz) pudiéramos llevar las cosas de otra manera pero no pudimos. No voy a decir, porque ya he dicho, 'con el no vuelvo más', y después volví. Solo voy a decir que esta vez a diferencia de otras veces espero que estemos los dos bien, yo estoy abierta al amor y le deseo lo mejor también", enfatizó la morocha.