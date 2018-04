Rocío Robles le declaró la guerra a Mica Viciconte por Fabian Cubero

Rocío Robles no se olvida de su enemistad con Mica Viciconte y este jueves, la espectacular morocha disparó contra su "enemiga" en su paso por La Jaula de la Moda. Resulta que, según ella, la quiso seducir mientras estaba comenzando el affaire con la rubia. no se olvida de su enemistad cony este jueves, la espectacular morocha disparó contra su "enemiga" en su paso por La Jaula de la Moda. Resulta que, según ella, Fabián Cubero la quiso seducir mientras estaba comenzando el affaire con la rubia.

Pero luego de que en el programa pasaran un informe sobre Mica, la modelo arremetió durísimo contra la rubia.

"A ella hace poco se le escapó cuánto hace que sale con Cubero. No sabía que hacía tanto tiempo... Y ahí me puse a pensar: ¿este odio desmedido o esta admiración que tiene en la profundidad de su ser hacia mi persona, tendrá que ver con que él me escribía en esa época a mí? Y ahí me cierra un poco la cosa", disparó. Y remató: "Tengo las pruebas porque yo no borro nada".

"Es como quien va a buscar un producto al supermercado, no lo encuentra y agarra la segunda marca, ¿no? Ella decía que yo me colgaba del Bombito. Creo que salieron tres veces y cinco se los vio".

"No sé cómo hacen para que se los vea todo el tiempo. Creo que llama ella a la prensa. Basta de colgarte de Poroto", concluyó, en modo guerra total!!!

Mirá el video!

