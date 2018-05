Rocío Robles: "Creo en Azul por situaciones que también viví con Tyago Griffo"

Azul López, una exnovia de Tyago Griffo, lo denunciara por violencia de género al cantante (Ver nota), ahora es Rocío Robles quien cuenta su verdad. Luego de que se conociera que, una exnovia delo denunciara por violencia de género al cantante, ahora esquien cuenta su verdad.





La bailarina de Marcelo Tinelli, relató en diálogo con PrimiciasYa.com, una serie de episodios protagonizados por el hijo de la Bomba Tucumana.





Según dijo Rocío, luego de haber terminado la relación con Tyago y sin mantener ningún tipo de contacto con él, el joven le envió flores e intentó contactarla en más de una oportunidad.





"Yo no fui golpeada por él pero siempre voy a estar a favor de la víctima, en este caso creo en Azul por situaciones que también viví", indicó.

Azul y Tyago







"Yo sufrí acoso de su parte después de que cortamos, pero no quise hacer la denuncia para no mediatizar el tema como en su momento pasó con Fede Bal y Barbie Vélez porque no quería que todo el mundo opine", contó. contó.





"Quedé con mi abogado, luego de mandarle todo el material, en poner como límite que si Tyago llegaba a ir a mi casa cuando yo estuviera en Buenos Aires, íbamos a tomar acciones legales, pero no sucedió", agregó.





Y por último, relató una de las últimas discusiones que tuvo con él en Córdoba cuando hicieron temporada: "A mí no me pegó, pero me rompió la puerta del placar y ahí lo vi como transformado; le pedí que se fuera de mi casa, pegó un portazo, la puerta se abrió y rompió el placar. Fue algo muy fuerte".