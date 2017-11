Rocío Robles confirmó su ruptura con Tyago Griffo

Este jueves, Rocío Robles estuvo como invitada en El Diario de Mariana y reveló lo que muchos se veían venir.

"Estoy triste... Fue una decisión de los dos, ayer hablamos. Fue pacífica, porque somos dos personas centradas, pero enojados los dos", le contó la morocha a la conductora, confirmando el fin de su noviazgo con el Bombito.

"No hay tercera en discordia, no hay cuestión de celos, sino de falta de respeto, una serie de situaciones que me vengo bancando desde que Tyago arrancó en Bailando; lo último que quería que pasara es esto que pasó, ni generar un conflicto entre ellos. Más de una vez le dije a Tyago que me molestaban este tipo de humoradas que hacia Silenzi...", dijo.

Recordemos que Rocío se enfureció con Barby Silenzi luego de que el lunes la morocha halagara en el vivo del Bailando a Griffo.

"Estoy enojada con él. Ella es una ignorante que viene diciendo tonterías desde que la conozco. Siempre metiéndose en medio de una pareja. Es su estilo, es lo que sabe hacer. ¿Pero él qué papel juega? Esto se dio durante todo el año. Esta vez me agarraron cansada y no me importó nada", decía Rocío, adelantando el final de la pareja con Tyago.

