Rocío Quiroz: "Soy demasiado puteadora y calentona"

Rocío Quiroz estuvo el viernes en el ciclo que conduce Jey Mammon por América, "Los Mammones", y se refirió a sus inicios musicales, su humilde infancia en San Miguel y aquel casting en "Pasión" que la llevó a iniciar su carrera solista.

Primero, recordó cuando una fan le mordió la mano cuando la saludó: "En Tucumán, carnavales, una señora me agarra la mano y me muerde el dedo. Me la quedé mirando y me reí pero me estaba doliendo. Los músicos atrás se reían pero me quedó la marca del diente".

Y reconoció: "Soy demasiado puteadora y calentona. Mis viejos para mí son todo, es una familia muy numerosa, somos diez hermanos y siempre quería cantar, ya de chiquita".

"Mis hermanos y mi papá, hasta el dia de hoy, son vendedores ambulantes. Estudié canto y formé mi banda a los dos años, de estilo colombiano", afirmó sobre su amor por la cumbia.

"Siempre me gustó pero cuando vi el concurso, en Pasión, había 700 personas. Yo era el número 11 en la fila, fui a las 4 de la mañana. Tenía 17 años", cerró Quiroz.