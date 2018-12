Rocío Oliva y Diego Maradona, ¿separados?: la rubia lo habría echado de su casa

La relación de Rocío Oliva y Diego Maradona estaría rota y ahora sumó un nuevo escándalo según mencionó el periodista Lío Pecoraro, quien anunció que la crisis entre ambos es definitiva.





"Escándalo entre Diego Maradona y Oliva. El ex futbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío en Bella Vista. El ex Diez no se quiere ir. La relación de ellos está terminada. Rompieron el compromiso. No va más!", anunció Pecoraro en "Todas las tardes" (El Nueve).

Según dijo el periodista, Rocío no volvería a México para acompañar al actual entrenador del Dorados de Sinaloa ya que decidió quedarse en la Argentina sin Diego, quien volvería a trabajar con el conjunto mexicano dentro de unos días.





Uno de los motivos de la crisis fue la participación de la rubia en el ciclo "Redes" de ESPN, donde respondió afirmativamente a la pregunta de si estaba soltera. "Esto a Diego lo enardeció. Y el fin de semana la situación estuvo muy caliente en esa casa", agregó Pecoraro.





Angie Balbiani reveló en "Intrusos" que Oliva tendría una nueva pareja. "Ella no se quiere ir a México bajó ningún punto de vista. Se quiere quedar en la Argentina", aportó Adrián Pallares en el programa que se emite por América TV.