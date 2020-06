Rocío Oliva respondió a los furiosos tuits de Dalma Maradona: "Hay algunas personas que..."

Durante la tarde del miércoles, Dalma Maradona se despachó con tres tweets en su cuenta oficial donde les apunta directamente al entorno de su padre, Diego Maradona.

"Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue)", expresó.

Y agregó: "A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor".

Para luego finalizar: "Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! Diego tus hijas no te llaman más ... Se olvidaron de vos ... SOLO QUE AHORA NO ME FUMO MÁS! Voy a probar con la oficina (?) Cara con lágrimas de alegría CHORROS!".

Minutos más tarde, la hija de Maradona salió al aire en ciclo "Intrusos" donde contó que habló con él hace 2 días y que hoy se intentó comunicar y el número ya no existe.

"Mi hija Roma hablaba con él todos los días, ya sabe hablar y ella marca para hablar con el abuelo. Tienen muy linda relación pero ahora el entorno hace siempre lo mismo", expresó.

Dalma manifestó que es la misma persona de siempre la que hace esta maniobra. Si bien no lo nombró, la mayor de las Maradona apuntó contra el abogado de su padre, Matías Morla.

LEER MÁS: Dalma Maradona, furiosa con el entorno de su padre: "¡No me puedo comunicar con él ni puede ver a mi hija!"

Asimismo, la joven dio a entender que su padre sigue vinculado con Rocío Oliva, a quien le habría regalado una camioneta antes de la cuarentena y quien ingresaría en el baúl de un auto para verse con Diego.

Además, sostuvo que la maniobra de cambiarle el teléfono es para luego decirle a Diego que ya no lo llaman. "Mi papá no me da plata, no vivo de su plata, mi esposo trabaja, siempre trabajé desde muy joven", aclaró.

Lo cierto es que en la tarde de ese día y sin nombrarla, Oliva le dedicó a Dalma un mensaje breve pero contundente desde Twitter, que luego borró.

LEER MÁS: Dalma Maradona se metió en medio del escándalo de su hermana y el Kun Agüero

"Hay algunas personas que le pega mal la cuarentena y tienen que inventar algo para reaparecer", indicó picante la rubia tras la furia pública de la hija del ex futbolista.