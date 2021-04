Rocío Oliva quiere iniciar acciones legales contra Horacio Cabak y Verónica Soldato

Rocío Oliva quedó envuelta en medio de la escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato. Según trascendió en los medios, la ex pareja del conductor sospechaba que él la engañaba con la ex integrante de Polémica en el bar.

Al aire en el ciclo que conduce Mariano Iúdica en América, Rocío Oliva se pronunció muy enojada con Horacio Cabak y aclaró el vínculo que tuvieron siempre fue estrictamente profesional. "Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó. No tengo ganas de comerme este garrón. No puedo pelearme con mi novio o estar mal por algo que no existe", sostuvo.

Pero eso no es todo, la ex de Diego Maradona deslizó que podría iniciar acciones legales para evitar que la nombren como la tercera en discordia de la relación. "Voy a hablar con mis abogados. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas. Esto no va a quedar así", sostuvo.

"Para mí esto es muy feo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Me parece que está tirando palos para todo el mundo. No me conforma que aclare. Ayer Belén, hoy Rocío,.... Es muy feo de lo que me están acusando. A mí me hace mal esto. Esto no va a quedar así. Es feo que ensucien mujeres gratuitamente. Siempre fui profesional cuando estuve en Polémica en al bar. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas", añadió.

En comunicación con Ángel de Brito, Verónica Soldato le dijo al periodista por qué sospechaba de Rocío Oliva. "Con pasó lo miso. Una vez subió un video de ella haciéndose el lindo y ella haciéndose la linda. Y eso fue una falta de respeto hacia mí. Ya era desagradable en cuando en Polémica en el bar hablaban de su pito. Hacían chistes con Pachu sobre eso y a mí eso no me gustaba. No me gustaba cómo se estaba transformando la imagen de Horacio en Polémica en el bar", exclamó ex booker Ricardo Piñeiro.