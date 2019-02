Rocío Oliva: "Ojeda me hizo la vida imposible siempre, le mandaba mensajes sexuales a Diego"

Rocío Oliva habló en "Incorrectas", América, y fue muy crítica de la actitud que tuvo Verónica Ojeda cuando ella era pareja de Diego Maradona. habló en, y fue muy crítica de la actitud que tuvocuando ella era pareja de





"Creo que cualquier mujer va a ser una molestia en la vida de Diego. Todo empieza lo más bien y después se va cambiando. Desde mi lado tuve a Ojeda que me hizo la vida imposible siempre", comenzó Oliva.





Y siguió: "Hubo pequeñas cosas pero no tan graves como se decían. Fueron muchos años y muchas cosas. Al principio le mandaba mensajes sexuales a Diego. Ahora entiendo todo, le agarré la mano".

Embed







"Diego me tenía agendada como mi amor y ella cambiaba el número. Siempre fueron cosas así. Lo más importante es que no nos separamos por un tercero, fue porque las cosas no daban más", recordó Rocío.





Y aclaró sobre el final de su relación con el Diez: "Los dos sabemos lo que pasamos y tenemos un enorme cariño, el amor estuvo intacto siempre y eso no lo podes romper con nada".