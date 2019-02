Rocío Oliva: "No me preocupada nada que tenga que ver con Maradona, ya es pasado"

Rocío Oliva habló en "Infama", América, y se refirió al reciente final de su relación con habló en, y se refirió al reciente final de su relación con Diego Maradona





"Mi vida sigue igual y me preocupo por eso, hoy mi vida es otra, jugando al fútbol, no me preocupada nada que tenga que ver con él. Diego ya es pasado, nunca hablé mal de él", sentenció Oliva.





Y agregó que no tiene comunicación con él: "Terapia empecé hace poco y mi familia y mis amigos nunca se metió. Es una cuestión mía personal. Yo terminé en buenos términos. Cuando terminas una relación cortas todo tipo de llamados y comunicación".





Diego con su hijo Verónica Ojeda, más afianzado, amplió: "Lo que a él le haga feliz, lo tiene permitido. No es un tema mío, es su vida y yo tengo la mía". Sobre el actual vínculo decon su hijo Dieguito Fernando , más afianzado, amplió:





Y aclaró que por ahora no piensa en borrarse el tatuaje con el nombre Diego que tiene en su antebrazo.