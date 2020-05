A Rocío Oliva le preguntaron quién era el mejor jugador de fútbol de la historia y su respuesta sorprendió

Rocío Oliva estuvo como invitada de “Intratables”, América, y se mostró muy suelta, no dejó de contestar ninguna pregunta a Fabián Doman. "Cien preguntas le hicimos y se armó en la última", dijo el condcutor luego del extenso mano a mano.

Entonces, le preguntaron sin rodeos: “¿Cuál fue el mejor jugador de fútbol de la historia? ¿Quién fue?”, Rocío que tuvo un largo noviazgo con Diego Maradona y lo acompañó hasta hace poco, retrucó: “De la historia…”

Doman la apuró: “No podés dudar ahí. Acá, el tema es que dudó. Lo que pasa es que la pregunta se la hice trabada a propósito”.

“Lo que pasa es que hay jugadores a los que no pude ver. Yo nací en el ‘90”, explicando que hubo varios jugadores a los que no vio. “Ojo que, además, habla una jugadora. Está tratando de contestar técnicamente. No puedo creer que no digas Diego Maradona, pero seguí”, indicó el conductor.

“No, bueno… es que tampoco lo vi jugar mucho a él. Obviamente, que vi videos, ganó la Copa del Mundo…”, agregó la rubia y contó que Diego sabe que ella nunca lo vio jugar al fútbol.

“Bueno, no sé… mentile. Pero, ¿cuál es tu duda respecto a Maradona? ¿Elegís a Di Stéfano, Pelé?”, le pidió Doman. “Bueno, no sé, dicen que Pelé era muy bueno. Yo te puedo decir que vi la serie y me parece que es muy bueno”, respondió Oliva.

“Pará, ¿Pelé es mejor que Maradona?”, agregó el conductor anonadado. “No, de ninguna manera. Yo soy argentina y voy a elegir a Maradona por sobre todas las cosas. Pero quiero hablar de lo que yo conozco, no de lo que veo o lo que me dicen”, respondió la deportista.

“¿Entonces? ¿Quién es el mejor de la historia?”, volvió a consultar el conductor. “No digo que es el mejor, tampoco. Pero a mí me gustaba Ronaldinho, ¡hacía cada cosa con la pelota!”, completó por fin la rubia.

