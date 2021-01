Rocío Oliva le contestó a Verónica Ojeda: “Era una cuenta que se movía, no le devolvió nada”

Tras el revuelo que generaron las declaraciones de Verónica Ojeda, quien en un mensaje que leyó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) aseguró haberle devuelto 3 millones de dólares a Diego Maradona diferenciándose de Rocío Oliva.

Pero la última pareja del Diez salió a defenderse en "Polémica en el Bar", América TV. "Acá me llega un mensaje que le envió Verónica Ojeda a la producción, que está mirando el programa, seguramente, y cuenta lo siguiente: 'En el 2013, yo le devolví a Diego 3 millones de dólares. A diferencia de Oliva, que se quedó con todo, yo le devolví todo. Con Diego teníamos una cuenta en Dubai y cuando nos separamos yo le devolví todo, le firmé todas las cuentas. En ese momento había 3 millones de dólares", fue el mensaje que dio a conocer el periodista en su programa.

Y Rocío, en el ciclo de América TV, dijo lo suyo: “Yo le quería devolver las tarjetas a Diego y él dijo que no, eso es verdad”, comenzó aclarando.

“¿Qué querés que diga? No es que (Ojeda) tenía 3 millones de dólares y se los dio a Diego en la mano. Ella puso la firma para dejar la cuenta, es algo que dijo ella, no yo”, añadió.

Por último, Rocío Oliva dijo: “Con ella (por Verónica) nunca tuve relación. ¿Si me sorprenden estos dichos? No. Mirá si me tengo que enganchar en todo lo que dicen, tengo que estar todos los días acá dedicándole una hora a todo el mundo. No tengo ningún problema con nadie”.

