Rocío Oliva inició una querella criminal contra Vanessa, la ex del Chino Maradona

Vanessa, la ex esposa del Chino Maradona, afirmó en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que Diego Armando Maradona tuvo que ser operado en Dubai.

Según relató, habría sido luego de que Rocío Oliva lo empujara por las escaleras tras una fuerte discusión entre ambos.

Por esta declaración, Oliva le inició una querella criminal a Vanessa por acusarla de empujar al astro.

LEER MÁS: Ricky Maravilla se vacunó contra el coronavirus y enfrentó las críticas: "Hice la cola como todo el mundo"

La ex del Chino Maradona fue notificada de esta acción judicial mientras estaba al aire en LAM y aseguró que de ninguna manera se iba a retractar.

"Que siga haciéndose la estrella, para mí es siniestra. Llora acordándse de Diego, que lo cuidó, y no es así", señaló la ex del Chino.

Y añadió: "No es una buena persona, no fue buena con Diego. Si no estaría bien con las hijas y la hubieran dejado entrar al velorio".

LEER MÁS: Emotiva versión musical de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo por el 8M