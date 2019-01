Rocío Oliva: "Hoy estoy bien, me venía preparando para esto"

Rocío Oliva acaba de separarse de Diego Maradona tras varios años de convivencia. El Diez parece estar rehaciendo su pareja con Verónica Ojeda y según expresó la semana pasada en Rocío está terminada. acaba de separarse detras varios años de convivencia.parece estar rehaciendo su pareja cony según expresó la semana pasada en Intrusos , su relación conestá terminada.

Así las cosas, este lunes, en dialogó con el ciclo Todas las tardes, la rubia dejó interesantes declaraciones sobre su presente tras la ruptura con el ex futbolista..

"Hoy estoy bien, me venía preparando para esto. Me costó muchísimo", arrancó a contar, dando a entender que las cosas con Diego no venían del todo bien desde hacía un tiempo.

"Estoy con Diego desde que tengo 22 años. Por momentos, no me veía sin él. Así que me preparé para esto, para hacer lo que quiero y lo que me gusta", dijo, en referencia a la carrera de DT que está finalizando.

Luego, contó que en estos momentos descarta realizarle un reclamo económico por vía legal a Maradona y que está viviendo con su madre en una casa que, según ella, Diego le dijo que le quitará. "Estamos tranquilas de que no va a pasar nada porque ya sabemos cómo es".

"En este momento no estoy pensando en eso. Sí hay cosas que tengo que saber y me tengo que informar. De ahí, voy a analizar qué puedo y quiero hacer", dijo luego.

"No quiero pedirle nada. Hoy me preguntás y lo que pasó, pasó", continuó.

"Estoy en otra etapa de mi vida, con mi familia, mis amigas, haciendo las cosas bien para poder seguir adelante", manifestó.

"Ya se terminó la relación. Las cosas malas pasaron, y buenas también. Yo cerré la puerta y no tengo que decir nada de él", concluyó Rocío Oliva.

