Rocío Oliva ganó una batalla: se archivó la causa por amenazas

En mayo del año pasado aparecieron unos audios dondese refería aen un tono muy fuerte, todo en el contexto de un enojo que tenía ya que las hijas del Diez en ese momento habían salido a atacarla duramente e intentando separarlas de su padre.

En ese momento las hijas del Diez le pidieron a Fernando Burlando que denuncien a Rocío Oliva por amenazas y la denuncia recayó en la Fiscalía Especializada en Delitos sobre Trata de Personas y Violencia de Género. La causa en mayo tuvo un primer fallo en contra del pedido de las hijas del Diez y ahora el fallo quedó firme ya que el Fiscal Marcelo Fuenzalida no encontró "elementos de convicción" para citar a Oliva e imputarla por lo que decidió "archivar" la causa.

¿Pero qué fue lo que llevó al fiscal a tomar esta medida? El dato clave es que no logró que Diego Maradona declare en contra de Rocío. Todo un dato.

Rocío Oliva y Diego Maradona volvieron a reconciliarse





Matías Morla, por expreso pedido de Diego, fue quien tomó la defensa técnica de Rocío y quien le comunicó a la mujer del Diez la resolución a su favor. "En los hechos que se denunciaron nunca se probó que Rocío haya cometido un delito. Diego Maradona decidió no comparecer en la causa por lo el Fiscal decidió archivar la causa", dijo Morla. En su momento Dalma y Gianinna contaron que los audios de Rocío eran dirigidos directamente a Maradona por lo que pidieron que su padre se presente a declarar para ratificar esos dichos lo que era clave para la causa pero el Diez decidió, una vez más, jugar para su mujer.

Dalma Maradona podría ser investigada por la AFIP tras una extracción bancaria de medio millón de dólares



La presentación en nombre de las hijas de Diego la hizo Fernando Burlando a quien el Fiscal le notificó la resolución. "El trabajo del doctor Burlando fue impecable, él presentó todo lo que la causa requería pero al no contar con la declaración de Maradona tornó inviable el llamado a indagatoria de Rocío. Por eso la decisión de Diego, totalmente personal, fue lo que derivó en el final de una causa que se le había iniciado a Rocío y que la tenía muy preocupada", dijo Morla.

gianinna 2.jpg





El Fiscal Fuenzalida citó en varias oportunidades a Diego, no era necesaria su presencia y solo bastaba con un escrito de su abogado, pero el Diez no concurrió nunca. "Al no contar en autos con la correspondiente acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se remitieran y recepcionaran los mensajes de audio con contenido amenazante, característica del hecho que se buscaba determinar con el testimonio de quien, de acuerdo a lo denunciado, recibiera dichas comunicaciones: el padre de las víctimas, con cuya comparecencia no se contó pese a las reiteradas solicitudes al respecto", dice textual el fallo que ahora quedó firme y archiva la denuncia de las hijas del Diez contra Rocío.