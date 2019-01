Rocío Oliva: "Diego no siente absolutamente nada por Verónica Ojeda"

Rocío Oliva está separada de Maradona y de apoco, la rubia comienza a hablar de diversos temas que refieren a la Diez. Así las cosas, este martes, la hincha de Confontados y sorprendió con algunas de sus declaraciones. está separada dey de apoco, la rubia comienza a hablar de diversos temas que refieren a la vida privada del. Así las cosas, este martes, la hincha de River dialogó cony sorprendió con algunas de sus declaraciones.

"De mi parte quedó todo bien, con lindos recuerdos. Si en algún momento él me necesita, siempre voy a estar, no hay ningún problema", manifestó.

Luego, habló del reencuentro de Diego con Ojeda: "No me sorprendió, no hay nada que me preocupe. Sí pasó que él no lo podía ver al nene si estaba yo presente y yo fui su mujer por seis años".

Y aseguró: "Cuando nos encontramos los tres salió todo perfecto y ella después puso una medida cautelas: el fin no era que el nene vea a su padre, sino que no estuviera yo presente y eso no iba a pasar".

Luego, Rocío se despachó con una frase mortal: "Puede sonar duro y que no me corresponde decirlo pero si hay algo de lo que estoy convencida es que él por ella no siente absolutamente nada", concluyó al respecto. ¡Tremendo!

