Rocío Oliva: "A Diego había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas"

La ex novia del Diez contó además quién tomó la decisión de que no ingrese al velorio en Casa Rosada. Video.

Rocío Oliva habló el lunes en "Polémica en el bar", América, sobre la prohibición que tuvo para ingresar al velatorio de Diego Armando Maradona en Casa Rosada.

"Antes de ir al velorio, la hermana me dio la dirección. No me dejaban pasar, me daban vueltas, y el de seguridad me dijo que la orden la daba Claudia (Villafañe)", indicó la ex del Diez.

Y agregó: "Me tenían ahí dando vueltas. Lo llamé a Stinfale y me dijo que manejaban Claudia, Dalma y Gianinna".

Y apuntó sobre la salud de Maradona: "A Diego no había que preguntarle, ¿te llevo a una clínica? Así como lo internaron de prepo por las drogas una vez y se salvó y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol también, entre otros problemas. Lo dije yo con Diego en vida".

En tanto, la Justicia avanza en la investigación para saber cómo se encontraba el ex futbolista al momento de su deceso y las responsabilidades en sus cuidados médicos.