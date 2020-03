Rocío Oliva y su desilusión con Maradona por no ayudarla a buscar justicia por el asesinato de su padre

La semana pasada, Rocío Oliva brindó una extensa charla al diario Clarín y allí reveló que había decido buscar justicia por el asesinato de su padre. El hecho sucedió cuando ella tenía tan solo 12 años y la muerte se produjo durante un festejo de cumpleaños en un salón de la zona de Moreno.

Sobre el episodio del asesinato de su padre, Oliva contó: "A mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 años, enfrente de mis ojos. Fue una situación horrible. Era el cumpleaños de una primita de 4 años. Estaba lleno de chicos y llegaron los dueños (del salón de fiestas) que eran de Moreno, dos hermanos, los hermanos Nogueira, que son hijos de Pipi Nogueira, un ex concejal de ahí. Tenían poder. Ahora están todos libres, la verdad es que no pasó nada. Yo era muy chica en su momento. Después me llamaron para hacer un juicio, pero nadie lo pudo seguir. Mi abuela era el segundo hijo que perdía, estaba destrozada, y mi mamá era muy joven. Yo tenía 12 años. ¿Dónde iba a ir?".

También, la ex de Maradona, compartió una imagen con sus dos abogadas que llevarán adelante el proceso judicial: Ana Rosenfeld y Florencia Arrieto.

Pero, en la entrevista de anoche realizada por "Infama", Rocío manifestó por primera vez la desilusión con su ex pareja, Diego Maradona, a quien le contó el hecho y le pidió ayuda.

“En su momento lo hablé con Diego, le dije que quería resolver un tema que tenía pendiente en mi vida. Vivíamos en Dubai y él sabía mucho del amor que siento por mi papá. Me dijo que sí, pero siempre fue como un tema muy por arriba, es como que te comente algo y vos me digas ‘bueno, dale’. No es que me dijo ‘sí, lo hacemos porque sé que te pasa esto y esto’. Le pregunté con quién tenía que hablar y me mandó a hablar con este chico Maxi, ni siquiera directamente con los abogados. Me dijo ‘escribí una nota y contá minuto a minuto qué fue lo que pasó’”, le dijo Oliva a Luis Ventura.

“Me tomó noches enteras de llorar, pensar y sacar cuentas. Le entregué el papel y le dije: ‘Hacé lo que tengas que hacer con esto y no se lo des a nadie’. No tenía nada malo, pero era algo muy íntimo. ‘No, tranquila, despreocupate’, me dijo. Pasaban los días y le preguntaba si había alguna novedad. ‘No, nada. Después cuando llame pregunto’, me respondía. Pero después hablaba de cualquiera otra cosa menos de eso. O a veces le decían ‘dame unos días’. ¿Viste cuando te sentís boludeada? Que vas de acá para allá, pareciera que mendigando o pidiendo algo… Un poco, entonces, me ganaron por cansancio”, agregó.

“Una sola vez le dije ‘yo te pedí algo, que era lo más importante que necesitaba en mi vida y no me ayudaste, no te importó’. Un hombre que te quiere, te cuida, te apoya, te acompaña y se pone contento si te va bien. Si vas a la tele te mira, te dice que le des para adelante… Y volvés para atrás y decís ‘eso es lo lindo, el amor verdadero’. Diego debe tener su forma de querer y de amar. Yo la aceptaba y estaba con él, para mí no había otra forma de amar en ese momento. Para mí lo que hacía estaba bien. Hoy sé que no”, finalizó.

