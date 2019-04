Rocío Oliva debutó como comentarista radial: "Respetaron mis nervios; es un equipo súper profesional"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Fue en la derrota del domingo del conjunto millonario 3-2 como local frente a Tigre. El equipo que dirige Marcelo Gallardo presentó un equipo totalmente alternativo.

Oliva realizó su primera participación como comentarista del programa "River Monumental" por Radio Rivadavia, el histórico espacio relatado por Lito Costa Febre.

"La verdadera expresión, feliz", expresó la rubia en Instagram con el micrófono en mano y en plena labor periodística.

"Para mi ha sido una experiencia muy interesante e importante para esta carrera que recién empieza. Primero, porque soy hincha de River y todo lo que tenga que ver con el club me llena de alegría. Además, estar al lado de Lito Costa Febre, que relata los partidos de River hace casi 30 años, es un gran honor y un placer", comentó Rocío en charla exclusiva con este medio.





"Las transmisiones de River Monumental están muy aceitadas, es un equipo súper profesional, que me recibió con los brazos abiertos para darme todo el apoyo durante la transmisión", fundamentó la también futbolista.







"Me gustó mucho que me abrieron un lugar especial, que respetaron mis nervios, e hicieron lo propio para que yo me sintiera bien en todo momento".





"Estoy feliz de haber comenzado este camino, de estar con gente profesional que tiene mucho para enseñarme, que son buenos y generosos con la información, y sobre todo que tratan al oyente con mucho respeto. Ya quiero que sea jueves para volver a la cabina", finalizó contenta por este paso profesional.