Rocío Oliva cruzó a Horacio Cabak: "Que le diga a su mujer con quién la engañó"

La ex integrante de Polémica en el bar, Rocío Oliva, habló después de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el conductor, Horacio Cabak.

Horacio Cabak quedó en el centro de la escena mediática tras confirmarse su separación. Su mujer, Verónica Soldato, anunció que se distanció del conductor después de 27 años. Una supuesta infidelidad habría detonado la ruptura.

En las últimas horas, Jorge Rial publicó un mensaje en su Twitter, en el cual deslizó que Rocío Oliva habría sido a tercera en discordia en la relación entre el modelo y la madre de sus hijos.

Al aire en Polémica en el bar, Horacio Cabak desmintió tajantemente esa información. "Están diciendo cualquiera, no tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva, más allá de haber trabajado juntos", afirmó el conductor.

A los pocos minutos, Rocío Oliva se comunicación con Polémica en el bar para expresar su indignación por la versión que circuló en los medios. "Esto es muy feo, muy malo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Horacio le tiene que decirle a la mujer con quién la engañó. Los nombres los esta dando la mujer de Horacio. Ayer fue Belén Lanosa Escubet, hoy fue Rocío Oliva y mañana van a mencionar a otra ¡Dejen de ensuciar mujeres!", señaló.

La ex pareja de Diego Maradona se pronunció furiosa por estar envuelta en la escandalosa separación de Cabak y Soldato. "¿Por qué me tengo que comer este garrón? No puedo pelearme con mi novio o estar mal por lo que dicen en los medios", concluyó.