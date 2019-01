Rocío Oliva contó por qué se separó de Diego Maradona: "Había que darle el corte"

Rocío Oliva confirmó el fin de semana en las redes sociales su separación de Diego Maradona. confirmó el fin de semana en las redes sociales su separación de

"La decisión la tomamos antes de Navidad, pero ya lo veníamos hablando. Estaba como programado, pero había que darle el corte", comentó la rubia en charla con revista Gente.





En cuanto a los motivos del final del noviazgo, aseguró: "Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. Entonces era preferible cortar".

Oliva, en tanto, negó que haya terceros en discordia en la separación y se refirió a los rumores que la vinculaban con el cantante El Pepo: "No hay nada de eso. Yo voy a los boliches, veo a los muchachos, los saludo. No tengo por qué darle vuelta la cara a nadie. Después, que hablen lo que quieran. Nada que ver". , en tanto, negó que haya terceros en discordia en la separación y se refirió a los rumores que la vinculaban con el cantante





"Primero tengo que superar esto, hacer el duelo y estar bien conmigo misma para poder conocer a alguien. No tengo preferencias. Con que sea compañero es suficiente. A mí no me importa ni el status económico ni nada más", finalizó, sobre sus preferencias a la hora de elegir a un hombre.