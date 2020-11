Rocío Oliva contó cómo fue su primera cita con Diego Maradona: "Él me mandó unas..."

Mientras Diego Maradona sigue recuperándose tras su operación por un hematoma en la cabeza, Rocío Oliva estuvo esta tarde con Alejandro Fantino y rememoró cómo fueron los inicios de su relación.

Ella tenía tan solo veinte años y se cruzó con el ex futbolista en un hotel de Mar del Plata. "Él me mandó unas flores y yo estaba anonadada cuando me llegaron, pero me enamoré en la convivencia. Después de que me llegaron las flores, pasaron como dos años antes de volver a saber de él", dijo Oliva, quien definió a Diego como "caballero y atento".

"Estábamos esperando en un hotel. En un momento, baja Diego, la gente se aglomera y viene un chico que me estaba por pisar. En ese momento que lo corro, él me miró y me guiñó el ojo. Él me dijo: 'Yo te quiero volver a ver, y va a ser así', y yo tipo: 'Ay, no me mientas', y él: 'No, no, si no, no te lo digo'. Al mes me mandó flores el día de los enamorados en febrero", añadió.

“En la primera salida me dijo: '¿querés ir a la Torre Eiffel o a ver el partido de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid?'. Yo le dije que prefería ir al Bernabeu a ver a Cristiano Ronaldo”, contó la integrante de "Polémica en el bar".

