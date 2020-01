Rocío Oliva contestó si Diego Maradona es el hombre de su vida

Rocío Oliva estuvo como invitada a "Debo decir", América, y contó detalles de su dura infancia y de cómo conoció a Diego Maradona

"A mi viejo lo mataron en un hecho de inseguridad en Moreno. Yo a los 15 años fue mi debut en AFA en River", recordó la rubia.

Y explicó sobre su relación con el ex futbolista: "A Maradona lo conocí en Mar del Plata. No lo viví tanto porque yo nací en el 90, no era como un ídolo".

"Diego me invitó a tomar mate y charlamos dos horas. Y después a los dos meses me llamó que quería verme que iba él tenía que viajar a Madrid", añadió Oliva.

Ante la consulta de Luis Novaresio, Oliva admitió: "Maradona no es el hombre de mi vida".