Rocío Oliva contestó la catarata de tweets de Dalma Maradona: "Diego dijo no fue a su casamiento porque no invitó a sus hermanas"

Dalma Maradona estalló en Twitter contra Rocío Oliva quien hoy por la mañana estuvo de invitada en "Informados de todo", América Tv.

Allí, la ex de Diego Maradona, manifestó su enojo con la familia del astro del fútbol porque no le permitieron ingresar a Casa Rosada al momento del velorio del DT.

También se refirió a la elección de Maradona de no asistir a la boda de Dalma porque ésta no invitó a sus tías, las hermanas del Pelusa.

"No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA ,para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... (sigue)", escribió Dalma.

Y continúo: "Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...".

No contenta con sus dichos, prosiguió: "En Dubái yo estuve con y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablas tuvieron varias intermitencias ... No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papà o no!".

Para detallar: "La última vez que viaje yo era la que desayunaba todos los días con el... Y vos “estabas” ahí ... En vez de contar las veces que viaje yo, preocúpate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubái ...".

La respuesta de Rocío Oliva en "Polémica en el bar"

En la nota que brindó esta mañana Oliva en "Informados de todo" también habló sobre la poca frecuencia en las visitas de las hijas de Diego sobre todo después del inicio de la demanda entre sus padres. Lo que dio a entender la ex de Maradona es que las chicas tomaron partido por su madre.

"Yo no insisto, salieron los audios de Diego donde él dice que no fue al casamiento porque no invitaron a sus hermanas. Voz autorizada de Diego. No creo que nadie se pueda ofender porque lo dijo Diego. Tampoco me puede poner un bozal a mí para que no cuente lo que viví con Diego. Yo si quiero lo digo. El tema si puedo hablar de ella y de la hermana, yo estoy hace un año en los medios, en la radio, televisión, no es de ahora porque hablo de Diego", contestó Rocío.

"Al cementerio no puedo ir. No me dejan que lo haga. Nadie puede entrar solo su familia directa. Yo sé que no puedo entrar. Hay custodia. No quiero que me pase lo del velorio", le respondió puntualmente.

