Rocío Oliva contó detalles de la última charla con Claudia Villafañe: "Me pidió que..."

Rocío Oliva habló el miércoles en "Polémica en el bar", América, sobre la última charla que mantuvo con Claudia Villafañe tras la operación del lunes de Diego Maradona por un hematoma en la cabeza.

"Claudia me pidió que no cuente más lo que hablo con ella", indicó la ex novia de Diego consultada del tema por Mariano Iúdica.

Y remarcó que seguirá hablando si escucha algo que no es cierto sobre ella.

"Yo no voy a quedar como mentirosa y cada vez que salgan a decir algo de Rocío que está mal, lo voy a salir a responder", aseguró la rubia.

E indicó: "No soy mentirosa, es lo único que me importa que quede fijo. Yo no miento y si me equivoco lo digo como todos".

En las últimas horas quien había cuestionado fuerte a Rocío desde las redes sociales fue Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando.

