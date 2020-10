Rocío Oliva sobre Charly, el hombre señalado por el robo al country: "Era funcional a Diego (Maradona)"

Hace unos días se conoció la noticia de que Diego Maradona echó a Charly, persona que formaba parte de su círculo más cercano.

Según contó Débora D'Amato en "Intrusos", América, el ex futbolista lo despidió tras un faltante de dinero en la casa que habita.

"Charly es un hombre de absoluta confianza de Diego. Hay un faltante muy grande de dinero. Tres fuentes me confirman que lo echó", indicó la panelista hace unos días.

Lo cierto es que desde el entorno del ex futbolista se confirma efectivamente que hubo un robo en el Country Campos de Roca, donde vive Diego, realizado por un grupo comando de 8 personas. Aseguran que Charly marcó qué casa asaltar.

Por estas horas, según datos que maneja este medio, la Policía busca como uno de los partícipes a Charly, quien trabajaba con Diego pero que hace unos veinte días ya no lo hace.

Matías Morla habló esta mañana con el Ministerio de Seguridad de la Nación para ponerse a disposición de ellos para lo que necesiten. No por el robo, pero sí para aportar todo lo que se pueda sobre Charly.

Esta persona entró a trabajar con un documento falso y Morla no hace inteligencia con sus empleados y menos porque llegaba por recomendación de una persona que en ese momento estaba cercana a Diego.

¿Cómo llegó Charly a la vida de Diego y qué tiene que ver Rocío Oliva?

Charly es el novio de una prima segunda del papá de Rocío Oliva. Se conocieron en un asado familiar y pegaron buena onda.

Oliva aclaró que ella no tiene nada que ver con esta persona. "¿Qué tengo que ver yo con ese grupo comando?", afirmó en el programa "Polémica en el bar".

Y añadió: "Aclarar que este chico Charly, es el novio de una prima segunda de mi papá. El encuentro entre Charly y Diego fue hace muchos años en un asado. Él me pidió que lo llame para que venga a jugar a las cartas. Así empezó todo. Después venía todos los días y luego lo acompañaba al club en Gimnasia. La gente dice que a Charly lo puse yo. Cuando Rocío se va de al lado de Diego él se quedó hasta hace 15 días. Era importante para Diego. Excedió mi relación con Diego. Estaba en su vida por elección de Diego. Significa que a Charly lo echaron hace 15 días porque le fue funcional a Diego. Yo no tengo nada que ver con Charly, con Diego ni con la gente que está con él. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie".

"Lejos del amor de mujer. Como pareja ya está. Cuando yo estaba el entorno de Diego me quería. El que gobiernan es al que quieren. Charly era el único que podría haberme llamado a mí. Para mí seguía ahí por eso", deslizó.